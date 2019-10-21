السعودية اليوم / بدء سباق "الماراثون التوعوي الصحي" ضمن أيام مجلس التعاون



مسقط 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس

تقيم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بقطاع الإنسان والبيئة بالتعاون مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون ووزارة الصحة بسلطنة عمان يومي الأثنين والثلاثاء في كل من ولاية مصنعة وولاية صحار بسلطنة عمان، سباق الماراثون التوعوي الصحي للتوعية حول أهمية ممارسة

وشارك في السباق في يومه الأول عدد من كبار المسؤولين والقيادات في الشؤون الصحية بسلطنة عمان ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون والأمانة العامة.

وتجاوز عدد المشاركين في السباق 600 مشارك من مختلف الفئات العمرية لكلا الجنسين من مواطنين ومقيمين, بالإضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة والعاملون بوزارة الصحة بسلطنة عمان، حيث يقام السباق على عدة مراحل مختلفة المسافات حسب الفئات العمرية باختلاف المسافات.

وتأتي أهمية عقد السباق في ولايتين مختلفتين بسلطنة عمان بهدف ضم أكبر عدد من المشاركين في المسابقة للتوعية بأهمية ممارسة رياضة المشي والنشاط وزيادة الاقبال عليها والتشخيص المبكر لحالات الروماتيزم، كما يتزامن عقد الماراثون الصحي مع الاحتفال العالمي لالتهاب المفاصل والذي يعقد في شهر أكتوبر من كل عام.

// انتهى //

19:52ت م

0241



مسقط 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واستقيم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بقطاع الإنسان والبيئة بالتعاون مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون ووزارة الصحة بسلطنة عمان يومي الأثنين والثلاثاء في كل من ولاية مصنعة وولاية صحار بسلطنة عمان، سباق الماراثون التوعوي الصحي للتوعية حول أهمية ممارسة رياضة المشي وفوائدها الصحية، وجهود مجلس الصحة الخليجي في هذا المجال, وذلك ضمن فعاليات أيام مجلس التعاون والتي تقام في سلطنة عمان دولة الرئاسة للدورة الحالية لمجلس التعاون.وشارك في السباق في يومه الأول عدد من كبار المسؤولين والقيادات في الشؤون الصحية بسلطنة عمان ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون والأمانة العامة.وتجاوز عدد المشاركين في السباق 600 مشارك من مختلف الفئات العمرية لكلا الجنسين من مواطنين ومقيمين, بالإضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة والعاملون بوزارة الصحة بسلطنة عمان، حيث يقام السباق على عدة مراحل مختلفة المسافات حسب الفئات العمرية باختلاف المسافات.وتأتي أهمية عقد السباق في ولايتين مختلفتين بسلطنة عمان بهدف ضم أكبر عدد من المشاركين في المسابقة للتوعية بأهمية ممارسة رياضة المشي والنشاط وزيادة الاقبال عليها والتشخيص المبكر لحالات الروماتيزم، كما يتزامن عقد الماراثون الصحي مع الاحتفال العالمي لالتهاب المفاصل والذي يعقد في شهر أكتوبر من كل عام.// انتهى //19:52ت م0241

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بدء سباق "الماراثون التوعوي الصحي" ضمن أيام مجلس التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.