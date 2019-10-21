

مسقط 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس

أقامت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بقطاع شؤون الإنسان والبيئة في العاصمة العمانية مسقط، بالتعاون مع وزارة البيئة والشؤون المناخية بسلطنة عمان، معرض "صون الطبيعة أساس لتحقيق التنمية المستدامة" .

وتضمن المعرض صورا ولوحات عن الطبيعة والحياة الفطرية بدول مجلس التعاون، إلى جانب كتيبات ومنشورات تعريفية خاصة بصون الطبيعة والاتفاقيات الخليجية بهذا الشأن، وذلك بهدف إبراز الاهتمام لدول المجلس بمجال حماية وصون الحياة الفطرية، والتعريف باتفاقيات المحافظة على الحياة الفطرية الخليجية.

كما احتوى المعرض على ركن ترفيهي خاص بالأطفال تضمن تلوين رسومات خاصة بالحياة الفطرية ورسائل توعوية موجهة للطفل.

وتأتي أهمية هذا المعرض من منطلق حرص دول مجلس التعاون على الإبقاء على الحياة الفطرية والمحافظة عليها وصون الطبيعة والتي هي أحد أهم أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث أقر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية والعشرين في مسقط اتفاقية "المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بدول المجلس".

يشار إلى أن معرض "صون الطبيعة أساس لتحقيق التنمية المستدامة" يأتي ضمن فعاليات أيام مجلس التعاون والتي تحتضنها سلطنة عمان دولة رئاسة مجلس التعاون للدورة الحالية، خلال الفترة 21-23 أكتوبر 2019.

// انتهى //

19:46ت م

0240





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمانة العامة لمجلس التعاون تقيم معرض "صون الطبيعة أساس لتحقيق التنمية المستدامة" بمسقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.