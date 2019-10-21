السعودية اليوم / بلدية الخرج تنفذ حملة رقابية مكثفة على الباعة الجائلين



السيح 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس

نفذت إدارة الطوارئ في بلدية الخرج اليوم, حملة رقابية مكثفة على الباعة الجائلين في أحياء مدينة السيح, أسفرت عن ضبط مجموعة من السيارات التي تعمل في تصنيع وبيع الأيسكريم بسبب مخالفتها للاشتراطات الصحية.

وجرى التحفظ على عدد من السيارات المخالفة وتطبيق الغرامات اللازمة بحق المخالفات المضبوطة بموجب لائحة المخالفات المعتمدة.

وأهابت بلدية الخرج بجميع المواطنين والمقيمين بالتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في أحياء مدينة السيح والمراكز والقرى التابعة لخدماتها ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.

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19:44ت م

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