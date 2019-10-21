إعلامي مصري : الأمير محمد بن سلمان أحدث نقلة ثقافية وحضارية بالمملكة

2019-10-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

ضمن ردود الفعل التي تحتفي بموسم الرياض في المملكة، أشاد الإعلامي والمحامي المصري خالد أبو بكر بالفعاليات التي وصفها بأنها تحمل “عملًا ورؤية ونجاحًا”.

وشارك الإعلامي البارز، فيديو من فعاليات الموسم عبر صفحته على “تويتر”، قائلًا: “الرياض .. أكتوبر ٢٠١٩ ما شاء الله عمل ورؤية ونجاح.. مين كان يصدق الأمير محمد بن سلمان وأوفى رجاله المستشار تركي آل الشيخ (أبو ناصر) يصنعان ثورة ثقافية وحضارية على أرض المملكة”.

انطلاق الرياض بلوليفارد

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وشهد مساء الخميس، انطلاق فعاليات موسم الرياض في “الرياض بوليفارد”، بمسيرة استعراضية شارك فيها أكثر من 1500 مقدم بأزياء تنكرية، إضافة إلى عرض الدرجات هارلي والألعاب النارية.

هذا ويشهد موسم الرياض إقامة أكبر المعارض يشارك فيها عارضون من أنحاء العالم، وتشتمل فعاليات “الرياض بوليفارد” “النافورة الراقصة”، التي تقدم عروضًا موسيقية وعروضًا مائية وثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى المطاعم والكافيهات.

وانطلق موسم الرياض في 11 أكتوبر الجاري ويستمر إلى 15 ديسمبر المقبل، لمدة 70 يومًا في 12 منطقة مختلفة، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، منهم 4 ملايين من سكان الرياض وحدها.

ويضم الموسم حفلات غنائية لكبار نجوم الغناء في الوطن العربي منهم: راشد الماجد، أنغام، محمد حماقي، ماجد المهندس، عبادي الجوهر، عاصي الحلاني، نجوى كرم، شيرين عبد الوهاب، راغب علامة، وليد توفيق، حسين الجسمي، أصالة، صابر الرباعي، نوال الزغبي، تامر حسني، نانسي عجرم، ومحمد عبده.