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2019-10-21 أمير الجوف يستقبل العميد القحطاني مدير جوازات المنطقة المعين حديثًا متابعات الخليج 365- واس استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير جوازات منطقة الجوف العميد سعيد بن حسين القحطاني يرافقه عددًا من مساعديه.

وفي بداية اللقاء أعرب العميد القحطاني عن اعتزازه بثقة ولاة الأمر بتكليفه مديرًا لجوازات المنطقة، داعيًا الله أن يكون عند حسن ظن الجميع، وفق توجيهات ودعم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة.

وتمنى سمو أمير منطقة الجوف للعميد القحطاني والعاملين معه التوفيق والسداد، في ظل ما تقدمة حكومتنا الرشيدة من دعم لقطاع الجوازات.







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