نائب أمير الرياض ينقل تعازي القيادة لأسر شهداء الواجب الجرابيع والخليفة والقحطاني

2019-10-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لأسر الشهداء وهم الملازم أول فلاح بن سعيد الجرابيع، والملازم أول عبدالرحمن بن طارق الخليفة، ووكيل رقيب سعد بن ناصر القحطاني الذين استشهدوا في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي دفاعًا عن الدين والوطن .

وكان سمو نائب أمير منطقة الرياض قد أدى صلاة الميت عليهم عقب صلاة العصر اليوم بجامع الراجحي، بحضور معالي قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير.

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وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن لذوي الشهداء عن بالغ عزائه في أبطال الوطن، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويتقبلهم مع الشهداء، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، مؤكدًا ما يتحلى به رجال الأمن كافة من شجاعة وبسالة في الذود عن حمى هذا الوطن الغالي.

فيما رفع ذوو الشهداء الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيهم ومشاعرهم، سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد وأن يديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة.