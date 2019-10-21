توقعات طقس الغد.. هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الثلاثاء في المملكة 23/ 2/ 1441 الموافق 22/ 10/ 2019.

وقالت إنه يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الباحة والأجزاء الساحلية من مناطق جازان، عسير، مكة المكرمة، المدينة المنورة، لافتة إلى أن من المتوقع أن تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل.

وشملت التوقعات، أن تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة على نجران، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، الأجزاء الغربية من الرياض، القصيم، لافتة إلى أن التوقعات تشير إلى تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من غرب وجنوب غرب المملكة، المنطقة الشرقية.