شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: بالأدلة.. إيران متورطة في هجمات «أرامكو» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أمس (الإثنين)، أن المملكة مقتنعة بتورط إيران في هجمات أرامكو من خلال الأدلة والبراهين الموجودة لديها.

وأضاف الجبير خلال كلمته بندوة حوارية في المعهد الدولي للشؤون الخارجية بلندن أن لوم دول الاتحاد الأوروبي إيران على مهاجمة منشآت أرامكو موقف صحيح، مؤكداً أن إيران لا تحترم سيادة الدول ولا تحترم القانون الدولي.

وأشار إلى أن استهداف إيران لمحطتي أرامكو النفطيتين يعكس نوايا طهران العدائية في المنطقة، مضيفاً: «مقتنعون بأن الصواريخ التي ضربت منشآت النفط السعودية هي إيرانية». وقال الجبير إن أيادي إيران تمتد إلى عدد من الدول العربية.

Advertisements

وعن الاتفاق النووي الإيراني، أكد الجبير «بحسب العربية نت»، إن به عيوباً، حيث لا يتضمن نشاط إيران الباليستي والتدخل العدائي في شؤون المنطقة.

وأضاف: «قلنا مراراً لا نريد حرباً، لكننا لن نبقى مكتوفي الأيدي أمام هذه الهجمات».

وقال الجبير إن تصدير الثورة الإيرانية، كما ينص عليه الدستور الإيراني، غير مقبول إطلاقاً.