شكرا لقرائتكم خبر عن العنزي: إجلاء 532 سعودياً من لبنان حتى الآن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

كشف لـ«الخليج 365» رئيس قسم شؤون السعوديين في سفارة خادم الحرمين الشريفين في بيروت سعود بن مضحي العنزي أن عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم حتى الآن (لحظة إعداد هذا التقرير) بلغ 532 مواطناً سعودياً.

وأظهر مقطع فيديو تنشره "الخليج 365" عملية إجلاء 12 طالبا سعوديا، وإيصالهم بكل سلامة ويسر إلى مطار بيروت، بمتابعة ووجود رئيس قسم شؤون السعوديين في سفارة خادم الحرمين في بيروت سعود بن مضحي العنزي.