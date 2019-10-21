شكرا لقرائتكم خبر عن العنزي: إجلاء 532 سعودياً من لبنان حتى الآن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)
كشف لـ«الخليج 365» رئيس قسم شؤون السعوديين في سفارة خادم الحرمين الشريفين في بيروت سعود بن مضحي العنزي أن عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم حتى الآن (لحظة إعداد هذا التقرير) بلغ 532 مواطناً سعودياً.
وأظهر مقطع فيديو تنشره "الخليج 365" عملية إجلاء 12 طالبا سعوديا، وإيصالهم بكل سلامة ويسر إلى مطار بيروت، بمتابعة ووجود رئيس قسم شؤون السعوديين في سفارة خادم الحرمين في بيروت سعود بن مضحي العنزي.
كانت هذه تفاصيل خبر العنزي: إجلاء 532 سعودياً من لبنان حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.