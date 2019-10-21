الزجاجات البلاستيكية وسيلة لشراء تذاكر المترو في روما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ روما

يمكن حاليا لمستخدمي وسائل النقل العام في روما، استبدال الزجاجات البلاستيكية القديمة بتذاكر للمترو والحافلات، حيث يضع الراكب بسهولة الزجاجة البلاستيكية في ماكينة البيع التي تحمل ثمن التذكرة على الهواتف الذكية، من خلال تطبيق الكتروني.

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ويمنح نظام «إعادة التدوير والسفر» 5 سنتات مقابل كل زجاجة. وكانت هناك طوابير طويلة مصطفة أمام ماكينات الاستبدال، والتي وضعت في البداية في ثلاث محطات مترو فقط. وجرى خلال الشهر الأول من تشغيل الماكينات التخلص من 100 ألف زجاجة بلاستيكية.

وقالت عمدة روما، فيرجينيا راجي، إنها أول عاصمة أوروبية تدخل الماكينات الجديدة في الخدمة. وهناك في العديد من الدول الأوروبية خطط محلية لإعادة مخلفات الزجاجات البلاستيكية، ولكن لا يوجد مثل هذا النظام في إيطاليا.

وتواجه روما مشكلات مزمنة فيما يتعلق بالتخلص من النفايات، مع رؤية مشهد حاويات القمامة التي فاضت بما تحويه، بصورة يومية. كما تمثل المواصلات العامة مشكلة في المدينة، حيث تضم شبكة مترو الأنفاق، ثلاثة خطوط فقط، وعادة ما تكون الحافلات عتيقة وذات صيانة سيئة. ولكن أسعار التذاكر تعتبر رخيصة، حيث تبلغ تكلفة الرحلة 50ر1 يورو فقط.