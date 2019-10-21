أخضر المبارزة يشارك بآسيوية تايلند

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

يشارك المنتخب السعودي للمبارزة في بطولة آسيا تحت 23 سنة، التي ستنطلق الأربعاء في العاصمة التايلندية بانكوك، وتستمر حتى 28 أكتوبر الحالي.

وستخضع المنتخبات اليوم إلى فحص أدوات المبارزة، إضافة إلى عقد الاجتماع الفني للبطولة. وكانت بعثة المنتخب السعودي برئاسة نائب رئيس اتحاد المبارزة عامر المبيض وصلت أمس إلى بانكوك، وضمت 5 لاعبين هم جواد الداوود، فيصل عابد، أحمد آل حسين وعمر العكاس (سلاح الابيه)، وأحمد القديحي (سلاح السابر)، ويشرف على اللاعبين، المدربان محمد فؤاد وفؤاد الناصري.