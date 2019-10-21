الصين الأقرب لاستضافة مونديال الأندية 2021

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - زيوريخ

أكد مصدر في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن الصين تعد المرشح الأوفر حظا للفوز بحق استضافة كأس العالم 2021 للأندية، وهي أول نسخة تقام بالنظام الجديد الذي يشهد مشاركة 24 فريقا. وسيشهد اجتماع مجلس الفيفا المقرر الجمعة المقبل بمدينة شنغهاي الصينية، إعلان الدولة المضيفة لأول نسخة من مونديال الأندية بنظامها الجديد والمقررة صيف 2021. وأعلن رئيس الفيفا السويسري جياني إنفانتينو في مارس الماضي قرار مجلس الفيفا بشأن توسيع حجم مونديال الأندية ليشمل 24 ناديا، بداية من 2021 على أن تقام البطولة في الفترة من يونيو إلى يوليو كبديل لبطولة كأس القارات.

وقال مصدر بالفيفا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أمس «الصين هي المرشح الأوفر حظا لاستضافة البطولة واجتماع الجمعة سيؤكد الأمر».