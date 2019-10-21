5 لقاءات في عاشرة دوري الأولى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تجري اليوم ضمن الجولة العاشرة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الدرجة الأولى، 5 لقاءات، حيث يستضيف الجيل صاحب المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، نظيره جدة الـ18 برصيد 8 نقاط، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، فيما يلتقي الشعلة الـ14 برصيد 10 نقاط، مع الباطن السابع برصيد 15 نقطة، على رديف ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ويلتقي المجزل الـ19 برصيد 7 نقاط، مع الأنصار الـ16 برصيد 8 نقاط، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، بينما سيستضيف الطائي الثالث بــ16 نقطة، بملعبه في حائل، فريق نجران، العاشر برصيد 12 نقطة، وسيلعب حطين الـ17 برصيد 8 نقاط، مع الخليج الـ15 برصيد 9 نقاط، على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية، في جيزان.