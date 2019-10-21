السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الخرطوم يعقد اليوم في واشنطن منتدى أصدقاء السودان على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين. وأكد المسؤولون بإدارة الخزانة الأمريكية رعايتهم للمنتدى واهتمام الحكومة الأمريكية بالسودان، والتطورات الكبيرة فيه وضرورة التركيز على ترتيب الأولويات وتنظيمها برعاية البنك وصندوق النقد الدوليين ليتم تقديمها في برنامج واضح عبر صندوق المانحين.



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كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تجمع أصدقاء السودان لدعم التحول الديمقراطي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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