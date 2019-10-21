خطب عبدالملك الحوثي وشقيقه في المدارس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حذرت نقابة المعلمين اليمنيين من مواصلة جماعة الحوثي تجريف القطاع التعليمي بشكل يعمل على تحويل المدارس إلى محاضن وحسينيات إيرانية تعلم الطائفية، وتعبئة الصغار لتحشدهم في جبهات القتال.

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وقال المسؤول الإعلامي للنقابة يحيى اليناعي في تصريحات صحفية إن آخر خطوات العبث الحوثي بقطاع التعليم كانت تعميم الميليشيات ملازم عدة «كتب» تحت مسمى «دليل الإذاعة المدرسية» تضمنت أربعة محاور: محور مواضيع ثقافية، المناسبات الوطنية، المناسبات الدينية، العدوان على اليمن وآثاره.

وأضاف أنه جرى فرض فقرة يومية في الإذاعة المدرسية تحت مسمى «من أقوال القيادة الحكيمة» يجري اختيارها من خطابات زعيم الجماعة عبدالملك وملازم شقيقه حسين الحوثي.

وأكد اليناعي أن ملازم الدليل الإذاعي تروج لأفكار الحوثي والثقافة المذهبية الإيرانية، وتحرض على العنف والكراهية والتمييز السلالي، مشيرا إلى أن عددا من فقرات الدليل تتضمن قسم الولاية، وما يسمى بالبيعة للحوثي وسلالته ووجوب اتباعهم وأحقيتهم بالحكم، وحذر المسؤول النقابي من الاستمرار في توظيف التعليم لخدمة المصالح الفئوية والسياسية والعسكرية.