، المنشد فهد المسيعيد: وجدت الاحترام والتقدير من أهالي رفحاء ولم أتعرض للضرب ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تداول مقطع فيديو لمشاجرة خلال حفل له

نفى المنشد المعروف فهد المسيعيد صحة اعتداء الجماهير عليه الجمعة الماضية، خلال إحيائه لحفل إنشادي في محافظة رفحاء.

وقال "المسيعيد" في تصريحٍ لـ"الخليج 365" إنه "دعي رسمياً لإقامة حفل إنشادي في سوق شعبي بمحافظة رفحاء، ووجد الاحترام والترحيب من الأهالي والتفاعل الكبير من الحاضرين في موقع الاحتفال".

ونفى "المسيعيد" تعرضه للاعتداء من الجماهير المتواجدة، كما زعمت معرفات في مواقع التواصل الاجتماعي، موضحاً أن المشاجرة اندلعت بعد نهاية فعاليات الحفل ومغادرته السوق.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت على مدى يومين ماضيين فيديوهات تظهر مشاجرة بين مجموعة مراهقين في رفحاء، وأشارت فيها إلى تعرض المنشد فهد المسيعيد إلى الاعتداء من الحاضرين، اعتراضاً على برامج هيئة الترفيه.

رفحاء