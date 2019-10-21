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لا زالت الكثير من المركبات التي ترتاد نفق الأمير منصور بمحافظة الطائف تتعرض للحوادث بين الحين والآخر، حيث وقع حادث مروري جماعي ظهر اليوم لأكثر من ست مركبات؛ ما أعاق الحركة المرورية وتسبب بتكدس للمركبات.
وعملت الجهات المعنية على تنظيم الحركة وإفساح المجال للمركبات للمرور من النفق، في الوقت الذي كانت حركة المرور تشهد كثافة وقت انصراف الطلاب؛ ما تسبب بزحام كبير وتكدس للمركبات، فيما تحاول السيارات تفادي الاصطدام بهما داخل النفق.
وفتح الحادث ملف استمرار الحوادث الجماعية للمركبات في نفق مستشفى الأمير منصور بالطائف منذ افتتاحه، مع محاولات الجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة، لكن لا زال النفق يشهد مثل تلك الحوادث.
الطائف نفق الأمير منصور
21 أكتوبر 2019 - 22 صفر 1441 07:36 PM
استمرارًا لمسلسل الحوادث الجماعيةحادث جماعي في نفق الأمير منصور بالطائف يعيق الحركة المرورية
لا زالت الكثير من المركبات التي ترتاد نفق الأمير منصور بمحافظة الطائف تتعرض للحوادث بين الحين والآخر، حيث وقع حادث مروري جماعي ظهر اليوم لأكثر من ست مركبات؛ ما أعاق الحركة المرورية وتسبب بتكدس للمركبات.
وعملت الجهات المعنية على تنظيم الحركة وإفساح المجال للمركبات للمرور من النفق، في الوقت الذي كانت حركة المرور تشهد كثافة وقت انصراف الطلاب؛ ما تسبب بزحام كبير وتكدس للمركبات، فيما تحاول السيارات تفادي الاصطدام بهما داخل النفق.
وفتح الحادث ملف استمرار الحوادث الجماعية للمركبات في نفق مستشفى الأمير منصور بالطائف منذ افتتاحه، مع محاولات الجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة، لكن لا زال النفق يشهد مثل تلك الحوادث.
، حادث جماعي في نفق الأمير منصور بالطائف يعيق الحركة المرورية ،
المصدر : الخليج 365
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