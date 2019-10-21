- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - شنّت صحيفة "tportal" الكرواتية هجوماً ضارياً على إدارة نادي الاتحاد؛ بسبب ما تردد عن وجود عرض من قبل إدارة النادي للمدرب الكرواتي الشهير زلاتكو داليتش، مدرب منتخب بلاده.
وقالت الصحيفة: إن إدارة الاتحاد قدمت عرضاً لا أخلاقياً للمدرب المرتبط بتعاقد مع منتخب كرواتيا، ولديه لقاء بالغ الأهمية منتصف الشهر القادم.
وتحدثت الصحيفة عن أن "زلاتكو" وعقب نجاحه مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم الماضية في روسيا قد بات مطلوباً بشدة للعديد من الأندية الثرية والمنتخبات، لكنه حافظ على عقده مع الاتحاد الكرواتي.
وتابعت: "الوضع قد يتغير الآن بعد تلقيه عرضاً لا أخلاقي من قبل إدارة نادي الاتحاد السعودي المعروف بأنه نادٍ ثري للغاية، وسبق وأن تولى قيادته المدرب الكرواتي سلافين بيلتش".
وأضافت: "زلاتكو يحصل على راتب سنوي مع الاتحاد الكرواتي يفوق المليون يورو تقريباً، بينما كان عقد بيليتش نحو 6 ملايين يورو، وبالطبع لن يقل عقد زلاتكو مع الاتحاد حال توليه المهمة عن هذا الرقم".
نادي الاتحاد زلاتكو
21 أكتوبر 2019 - 22 صفر 1441 07:33 PM
شنّت صحيفة "tportal" الكرواتية هجوماً ضارياً على إدارة نادي الاتحاد؛ بسبب ما تردد عن وجود عرض من قبل إدارة النادي للمدرب الكرواتي الشهير زلاتكو داليتش، مدرب منتخب بلاده.
وقالت الصحيفة: إن إدارة الاتحاد قدمت عرضاً لا أخلاقياً للمدرب المرتبط بتعاقد مع منتخب كرواتيا، ولديه لقاء بالغ الأهمية منتصف الشهر القادم.
وتحدثت الصحيفة عن أن "زلاتكو" وعقب نجاحه مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم الماضية في روسيا قد بات مطلوباً بشدة للعديد من الأندية الثرية والمنتخبات، لكنه حافظ على عقده مع الاتحاد الكرواتي.
وتابعت: "الوضع قد يتغير الآن بعد تلقيه عرضاً لا أخلاقي من قبل إدارة نادي الاتحاد السعودي المعروف بأنه نادٍ ثري للغاية، وسبق وأن تولى قيادته المدرب الكرواتي سلافين بيلتش".
وأضافت: "زلاتكو يحصل على راتب سنوي مع الاتحاد الكرواتي يفوق المليون يورو تقريباً، بينما كان عقد بيليتش نحو 6 ملايين يورو، وبالطبع لن يقل عقد زلاتكو مع الاتحاد حال توليه المهمة عن هذا الرقم".
، صحيفة "كرواتية" تشن هجوماً لاذعاً على إدارة "الاتحاد" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة "كرواتية" تشن هجوماً لاذعاً على إدارة "الاتحاد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.