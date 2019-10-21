، "التجارة" تشهر بمالك مؤسسة باعت أعلافًا تحمل تواريخ إنتاج غير صحيحة ،

محمد بن مسعود - الدمام - شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تجارية تختص في تجارة المعدات الزراعية والأعلاف والأسمدة والبذور والبيطرة بعد ثبوت مخالفته لنظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وبيع منتجات من الأعلاف تحمل تواريخ إنتاج غير صحيحة خزنت في المستودع التابع للمنشأة بحي السلي شرق مدينة الرياض.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالرياض بإدانة المخالف وفرض غرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال، وإغلاق المنشأة لمدة شهرين، ومصادرة وإتلاف البضاعة المغشوشة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم، بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

وزارة التجارة والاستثمار