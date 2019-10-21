في ذمة الله “طلال الحربي” إثر حادث أليم بعد سيرة ذاتية ومسيرة فنية عامرة

انتقل إلى رحمة الله طلال الحربي، وذلك إثر حادث أليم بمدينة جدة السعودية عن عمر يناهز 63 عام ، الفقيد من مواليد مدينة الطائف في 4 أغسطس 1956، والفقيد حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك عبد العزيز ويعتبر طلال الحربي علامة بارزة في المسيرة الفنية الدرامية السعودية.

سبب وفاة طلال الحربي اليوم في جدة

أما عن سبب وفاة الفنان طلال الحربي فهو تعرضه لحادث سبر بمدينة جدة السعودية، وذلك يوم الأحد 20 أكتوبر، ونقل على إثر ذلك إلى أحدى المستشفيات، حيث فاضت روحه نتيجة حادث السير، هذا وقد بدأ الفقيد طلال الحربي حياته الفنية كمذيع وممثل في إذاعة جدة قي بدايات عام 1991، وقدم طلال الحربي الكثير من الأعمال الفنية من مسلسلات وأفلام بمصر والسعودية.

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ويمكن التعرف على الفنان الفقد طلال الحربي من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي توتير

نعي فادي طلال الحربي لأبيه على تويتر

وقد صرح المخرج والممثل عبد الرحيم محمد، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي توتير، متمنياً للفقيد الرحمة والغفران، حيث ذكر عبد الرحيم أن طلال الحربي كان بصحبته بمدينة أبو ظبي بالإمارات العربية منذ 4 أيام فقط، حيث كان يتبقى له عدة مشاهد بأحد الأعمال الدرامية، حيث كان من المتوقع استكمال هذه المشاهد، وقد وصف المخرج عبد الرجيم محمد أن طلال الحربي “أبا حمد”، وصفه بالرجل المبتسم دائمًا.