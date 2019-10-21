الحصيني: انخفاض درجات الحرارة على هذه المناطق بالمملكة غداً

كشف الباحث في مجال الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، اليوم الاثنين، بأنه من المتوقع أن تشهد عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية انخفاض في درجات الحرارة، غداً الثلاثاء، مشيراً أن هذه المناطق هي: “المنطقة الشمالية، تبوك، الجوف، المدينة، مكة، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض، الباحة، عسير، جازان.

وتابع الباحث في مجال الطقس والمناخ عبر سلسلة من التغريدات على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” بأنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط في الرياح المثيرة للأتربة والرمال، مبيناً بأن الحالة الممطرة التي ستشهدها المملكة ستكون من خفيفة إلى متوسطة.