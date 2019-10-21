بالصور.. وكيل إمارة جازان وكبار المسؤولين يؤدون صلاة الميت على الشهيد الدغريري

أدّى وكيل إمارة منطقة جازان، عبدالله بن صالح المديميغ، اليوم الإثنين، صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي عبدالرحمن بن حسين علي دغريري، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد بالحدّ الجنوبي بمنطقة جازان دفاعًا عن دينه ووطنه.

وأقيمت صلاة الميت، عقب صلاة عصر، بجامع الوابل بقرية قائم البيطارية بمحافظة أحد المسارحة، وعَقِب الصلاة، نقل وكيل إمارة جازان، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، لوالد وذوي الشهيد، كما نقل أيضًا تعازي أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، سائلًا الله -عز وجل- أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأعرب والد وذوو الشهيد، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده، مجدّدين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، سائلين الله أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.

وشارك في أداء الصلاة، محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي، وعدد من المسؤولين والمشايخ والأهالي.