بالصور.. أمير جازان بالنيابة يؤدي صلاة الميت على الشهيد مجممي

أدى أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وجموع المصلين، اليوم الإثنين، صلاة الميت على الشهيد، رئيس رقباء محمد بن حسن مجممي، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وعقب صلاة الميت بجامع التقوى بمحافظة أبوعريش، تلقى الأمير محمد بن عبدالعزيز، تعازي ومواساة جموع المصلين في شهيد الواجب، ونقل إلى ذويه تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما نقل الأمير محمد بن عبد العزيز لوالد وأسرة الشهيد تعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، فيما عبَّر والد وذوو الشهيد، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم بميدان الشرف في سبيل أداء واجبه تجاه دينه ووطنه، مؤكدين بذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وقد أدى الصلاة مع أمير منطقة جازان بالنيابة وكيل محافظة أبو عريش حسن بن محمد الحكمي ورئيس مركز وادي جازان مصطفى بن علي قحل، وعدد من المسؤولين ومشايخ وأهالي أبو عريش.