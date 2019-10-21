جراحة معقدة في مجمع الملك فيصل تنقذ حياة رضيع

نجح أطباء مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، في إجراء جراحة معقدة لرضيع لم يتعد عمره (٤٥ يومًا).

واستقبل المجمع الطبي الطفل في حالة صعبة؛ حيث تبين بعد الكشف عليه من قبل أطباء جراحة الوجه والفكين، وجود كيس (ورم) على أرضية الفم، يسبب ارتفاع اللسان.

وعلى الفور، تم إدخال الطفل قسم العناية المتخصصة؛ لتجنب أي انسداد لمجرى الهواء، وأجريت التحاليل والأشعة اللازمة، التي أظهرت وجود كيس لعابي وراثي.

وتم إجراء عملية ناجحة للفك ليخضع الطفل بعد ذلك لمراقبة التنفس الطبيعي، وقد غادرت الحالة المستشفى بعد تماثلها للشفاء.