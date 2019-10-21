«التخصصات الصحية» تفتح باب المشاركة لاختبارات «الرعاية التنفسية»

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم الإثنين، فتح المجال للمختصين من ذوي الخبرة الراغبين بالترشح، والانضمام إلى اللجنة المختصة لإعداد محتوى وخارطة الاختبار السعودي لممارسة مهنة إخصائي الرعاية التنفسية (SRCLE).

وجاء ذلك بعد إقرار مجلس الأمناء بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، في اجتماعه الأول، إلزامية الاختبار السعودي لممارسة مهنة إخصائي الرعاية التنفسية (SRCLE) لجميع من يرغب بممارسة المهنة بالمملكة.

ودعت الهيئة الراغبين في الترشح والانضمام إلى اللجنة المختصة لإعداد محتوى وخارطة الاختبار السعودي لممارسة مهنة إخصائي الرعاية التنفسية، مشيرة إلى أن إغلاق بوابة الترشح سيكون يوم الإثنين الموافق 4 نوفمبر 2019م، وستعقد الجلسة في يوم السبت الموافق 16 نوفمبر 2019م، ويمكن التسجيل عبر هذا الرابط