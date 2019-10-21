بالصور.. بلدية الشرائع بمكة تنفذ حملة لإزالة المخالفات والتعديات في سوق الحراج

نفذت بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة مُكثَّفة على سوق الحراج بالمعيصم بمكة المكرمة، بمشاركة آليات ومعدات الإدارة العامة للنظافة.

وتأتي هذه الحملة؛ لتنظيم منطقة سوق الحراج، وإزالة مُخلفات البضائع، وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها البلدية خلال هذه الفترة للقضاء على الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري.

وقامت الفرق الرقابيّة بإزالة بروزات المحلات بالشوارع الرئيسة والداخلية، وتم تنظيف محيط ساحة الحراج من المُخلفات الناتجة عن تكدس بضائع الباعة الجائلين، وتمت مصادرة وإتلاف البضائع المخالفة للأنظمة، كما تم نقل الحاويات الكبيرة الخاصة بتخزين البضائع من الشوارع العامة، ونقلها إلى مستودعات ومخازن المحلات التجارية.

وفي سياقٍ متصل أزالت بلدية المعابدة الفرعية، تعديات على أراضٍ حكومية بمنطقة المعيصم، في إطار سعي البلدية في مواجهة أي اعتداءات على الأراضي والممتلكات العامة؛ حيث أزالت آليات ومعدات البلدية تعديات على أرض مسورة بمساحة 800 متر مربع، وتمت إزالتها كلية بمشاركة ودعم الجهات الأمنية.