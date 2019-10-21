الجبير: مقتنعون من خلال الأدلة الموجودة لدينا بتورط إيران في هجمات أرامكو

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن المملكة العربية السعودية مقتنعة من خلال الأدلة الموجودة لديها بتورط إيران في هجمات أرامكو.
وقال الجبير، في تصريحات نقلتها قناة العربية، إن الصواريخ التي استهدفت منشآت أرامكو انطلقت من الشمال وليس من الجنوب (..) لا ندق طبول الحرب لأنها لن تكون نتائجها إيجابية لذلك يوجد إجماع من المجتمع الدولي على إدانة إيران.
وأشار الجبير، إلى أن لوم دول الاتحاد الأوروبي إيران على مهاجمة منشآت أرامكو موقف صحيح.
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