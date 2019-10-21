رئيس الوزراء الياباني يبحث مع الأمير تركي بن محمد الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في قصر الضيافة بطوكيو، مساء اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء.

ونقل الأمير تركي في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كما هنأه بمناسبة تنصيب إمبراطور اليابان ناروهيتو.

من جانبه، عبر رئيس الوزراء الياباني عن خالص تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، والوفد المرافق له.

وكان الأمير تركي وصل العاصمة اليابانية طوكيو في وقت سابق اليوم، للمشاركة نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مراسم تتويج إمبراطور اليابان ناروهيتو أكيهيتو بمناسبة اعتلائه العرش .

وكان في استقباله في مطار هانيدا الدولي بطوكيو، السفير المساعد الخاص لوزير الخارجية الياباني كوتسويوشي هياشي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، والمحلق العسكري السعودي لدى اليابان العقيد الركن خالد الحواس، وعدد من منسوبي السفارة.