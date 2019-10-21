«حساب المواطن» لمتظلِّم من عدم تسلُّم الدعم: قدِّم اعتراضًا ماليًا

أكَّد برنامج حساب المواطن، أنَّه في حال كانت الدفعة مدفوعة للمستفيد ولم يتحصَّل على شيء، فعليه مراجعة البنك.

جاء ذلك في ردٍّ من البرنامج على سؤال أحد المستفيدين قال فيه: «كيف صرفوا خمس دفعات مستلمة وهو ما استلم ولا شيء»

وردَّ حساب المواطن، قائلًا: في حال كانت الدفعة مدفوعة الرجاء مراجعة البنك والتأكد أنه لم يتم الإيداع، ويلزمك توفير كشف حساب من البنك، وتقديم اعتراض مالي من أيقونة «الدفعات المالية» دفعة لم تستلم وإرفاق كشف الحساب.

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، أنَّه نفّذ أكثر من 975 ألف خدمة في الربع الثالث لعام 2019.

وقام المتحدث الرسمي باسم البرنامج سلطان القحطاني، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، بنشر إنفوجراف أوضح به أن العمليات التشغيلية لحساب المواطن خلال الربع الثالث من 2019م، كانت كالتالي: خدمة صوتك مسموع 18 ألف طلب، وخدمة مركز الاتصال 493 ألف اتصال، وخدمة طلبات تقنية 67 ألف طلب، وخدمة تويتر 107 آلاف طلب، وخدمة طلبات الأهلية والاستحقاق 207 آلاف طلب، وخدمة التحقق من المستندات 87 ألف مستند.