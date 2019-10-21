الراجحي يوجِّه برفع نسب التوطين بكل عقود التشغيل والصيانة الجديدة للشركات الحكومية

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، إنه تم إصدار قرار اليوم برفع نسب التوطين في جميع عقود التشغيل والصيانة الجديدة بالأجهزة والشركات الحكومية، وفقًا للمهن المستهدفة. وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشار الوزير الراجحي إلى أن المهن المستهدفة بالتوطين تتضمن المهن الهندسية والتخصصية والإدارية والفنية والإشرافية. وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، سعي الوزارة للتوسع في برامج التوطين؛ لتمكين وخلق فرص عمل حقيقية لأبناء وبنات المملكة العربية السعودية الغالية.

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