السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان يستقبل وزير الشؤون الدينية الباكستاني



إسلام آباد 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي اليوم في مكتبه معالي وزير الشؤون الدينية الباكستاني نور الحق قادري الذي زار سفارة المملكة العربية

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتقويتها في مختلف المجالات.

// انتهى //

18:20ت م

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إسلام آباد 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي اليوم في مكتبه معالي وزير الشؤون الدينية الباكستاني نور الحق قادري الذي زار سفارة المملكة العربية السعودية بإسلام آباد.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتقويتها في مختلف المجالات.// انتهى //18:20ت م0219

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