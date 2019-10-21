السعودية اليوم / اجتماع غدا لفريق عمل الخبراء المعني بالخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030



القاهرة 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس

يُعقد الاجتماع الأول لفريق الخبراء المعني بوضع الإطار العام لتنفيذ الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية غدًا، بمشاركة عدد من الخبراء الإعلاميين المهتمين بمجال التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، فضلًا عن ممثلي الاتحادات والمنظمات العربية الممارسة لمهام إعلامية.

وأوضح بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم أن انعقاد هذا الاجتماع - الذي يستمر يومين - يأتي في إطار تنفيذ القرار رقم 476 بشأن "الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030" الصادر عن مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الـ (50) التي عقدت بالقاهرة في يوليو الماضي، وإيمانًا من الأمانة العامة بالدور الريادي الذي يقوم به الإعلام بمختلف أدواته كشريك أساسي للترويج والتوعية بأهداف التنمية المستدامة من أجل ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة وبما يحقق لهم السلام والازدهار.

ويهدف الاجتماع إلى التوصل لرؤية إستراتيجية مشتركة من أجل تحقيق الأهداف الـ 17 للتنمية المستدامة والوصول إلى الغايات المرجوة منها، بما في ذلك تحديد الأهداف ذات الأولوية للدول الأعضاء التي يجب تسليط الضوء عليها خلال المرحلة الراهنة.

كما يُسند لهذا الفريق مهمة وضع برنامج زمني مدته ثلاث سنوات يتضمن أبرز الأنشطة التي يمكن تنفيذها خلال الفترة المستقبلية بما يخدم أهداف الخريطة.

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17:59ت م

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