السعودية اليوم / أمانة الجوف تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحات على وظائفها



سكاكا 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس

أعلنت أمانة منطقة الجوف اليوم, موعد المقابلات الشخصية للمرشحات في المسابقة الوظيفية المعلن عنها بتاريخ 1441/1/20 هـ .

وأوضحت الأمانة أن مكان المقابلة الشخصية ستكون في مبنى أمانة منطقة الجوف بمدينة سكاكا، داعية الراغبات للاطلاع على مواعيد المقابلة والاشتراطات زيارة موقع الأمانة الإلكتروني.

// انتهى //

17:57ت م

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