السعودية اليوم/ سمو نائب أمير الجوف يستقبل مدير فرع الإفتاء بالمنطقة



سكاكا 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير ‏عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشيخ عيد بن جروان الشمري.

واستمع سموه لشرح عن أعمال الفرع خلال الفترة الماضية، بما في ذلك تطبيق "فتوى" على الأجهزة الذكية، الذي دشنها سمو أمير المنطقة قبل أسبوع، ويحمل اسم (اسألني ASK ME)، وكيفية التعامل مع التطبيق الذي يأخذ فتاواه من أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء بالرئاسة العامة.

ودعا سمو نائب أمير الجوف الله أن يجزيهم خيرًا على هذه الجهود.

//انتهى//

17:50ت م

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