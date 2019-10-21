

الرياض 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس

التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغـاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، في مقر المركز بالرياض اليوم، معالي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية الدكتور إبراهيم آدم أحمد الدخيري.

واستعرض المهندس البيز مجمل المشروعات التي ينفذها المركز لدعم المزارعين وتقديم الأدوات اللازمة لهم وتنفيذ الدورات التدريبية المتخصصة، لزيادة الإنتاج الزراعي بالمناطق الأكثر خصوبة في الدول ذات الاحتياج خاصة اليمن وسوريا والصومال.

وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون في المشاريع الإنسانية والإغاثية ذات الصلة بمجال تحسين سبل العيش والتعافي المبكر والتخفيف من حدة الأزمات الإنسانية في المجال الزراعي والحيواني والأمن الغذائي والاصحاح البيئي، والبحث عن السبل الكفيلة بتخطي التحديات لتنفيذ هذه البرامج التي تحقق منظومة الأمن الغذائي والتعافي المبكر للدول والشعوب المحتاجة.

ووجه الدكتور إبراهيم الدخيري شكره للمركز على دعمه اللامحدود للقطاع الزراعي في الدول المتضررة والجهود التي بذلها من أجل تحسين نمو القطاع الزراعي وتطوير وسائل الإنتاج.

// انتهى //

17:47ت م

0207





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مساعد المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.