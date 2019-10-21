السعودية اليوم / سمو وكيل محافظة جدة يفتتح المؤتمر العالمي الخامس لطب الأسنان



جدة 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة , ونيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز , محافظ جدة , افتتح صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي , مستشار أمير منطقة مكة المكرمة , وكيل محافظة جدة , اليوم المؤتمر العالمي الخامس لطب الأسنان الذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز , بفندق الريتز كارلتون .

وأكد عميد كلية طب الأسنان بجامعة الملك عبد العزيز الدكتورعبد الغني بن إبراهيم ميره ,أن المؤتمر يعد من أكبر المؤتمرات لطب الأسنان في المنطقة , ويقام كل أربع سنوات، ويستقبل أكثر من (2000) ممارس وممارسة في مجال طب الأسنان، مشيرًا إلى أن شعار المؤتمر هذا العام يتمثل في " التميز في التعليم والابتكار والعناية بالمرضى" تماشيًا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ ورؤية الجامعة , ويأتي متزامناً مع حصول كلية طب الأسنان على الاعتماد الأكاديمي الأمريكي من هيئة اعتماد برامج طب الأسنان الأمريكية (كودا) كأول كلية في العالم من خارج الولايات المتحدة الأمريكية تحصل على هذا الاعتماد.

وأعرب معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي عن شكره لسمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على رعايته , ولصاحب السمو الملكي سمو محافظ جدة على دعمه ورعايته الدائمة لفعاليات الجامعة , ولسمو الأمير سعود بن جلوي على تشريفه هذا الحدث الذي يرسخ مكانة المملكة وجامعة الملك عبدالعزيز، مؤكداً أن هدف هذه اللقاءات العلمية هو الإثراء المعرفي في مجال التخصص بكل ما هو جديد، من خلال طرح أحدث الأبحاث، والمستجدات التقنية، إلى جانب عرض أحدث الأجهزة، وإبراز طرق تنمية قدرات العاملين وتطوير أدائهم، واستقطاب الكفاءات من الخبرات المحلية والعالمية للمشاركة في هذه اللقاءات وتبادل الخبرات، وعقد ورش عمل فاعلة.

وتستمر فعاليات المؤتمر أربعة أيام , إلى جانب المعرض المصاحب الذي افتتحه سمو وكيل محافظة جدة اليوم الذي اشتمل على (٢٨) جناحاً لشركات متخصصة في طب الأسنان ، مستمعًا سموه إلى شرحٍ عن أحدث الأجهزة لطب وجراحة الأسنان والشركات الوطنية المشاركة في المعرض , فيما شاهد سموه والحضور فيلماً وثائقياً تضمن أهم الإنجازات التي حصلت عليها كلية طب الأسنان ومستشفى الأسنان الجامعي منذ إنشائهما.

كما شهد سمو وكيل محافظة جدة توقيع عدة اتفاقيات تعاون على هامش المؤتمر , بين إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة جدة والمؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية والجمعية الخيرية النسائية الاولى بجدة.

وفي ختام الحفل كرم سموه الجهات المشاركة والرعاة ، كما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

وسيصاحب المؤتمر عدة جلسات ومحاضرات في مختلف تخصصات طب الأسنان ، من خلال متحدثين عالميين لنقل خبراتهم ومتحدثين محليين بارزين لتوضيح مدى التطور والكفاءة التي وصلت إليها المملكة العربية

وسيعقد خلال المؤتمر أول هاكثون في براءات الاختراع في مجال طب الأسنان، كما سيتم عقد اجتماع لجنة عمداء كليات طب الأسنان في المملكة واستضافة أبرز الشخصيات وصناع القرار فيما يخص صحة الفم والأسنان.

// انتهى //

17:46ت م

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جدة 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة , ونيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز , محافظ جدة , افتتح صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي , مستشار أمير منطقة مكة المكرمة , وكيل محافظة جدة , اليوم المؤتمر العالمي الخامس لطب الأسنان الذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز , بفندق الريتز كارلتون .وأكد عميد كلية طب الأسنان بجامعة الملك عبد العزيز الدكتورعبد الغني بن إبراهيم ميره ,أن المؤتمر يعد من أكبر المؤتمرات لطب الأسنان في المنطقة , ويقام كل أربع سنوات، ويستقبل أكثر من (2000) ممارس وممارسة في مجال طب الأسنان، مشيرًا إلى أن شعار المؤتمر هذا العام يتمثل في " التميز في التعليم والابتكار والعناية بالمرضى" تماشيًا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ ورؤية الجامعة , ويأتي متزامناً مع حصول كلية طب الأسنان على الاعتماد الأكاديمي الأمريكي من هيئة اعتماد برامج طب الأسنان الأمريكية (كودا) كأول كلية في العالم من خارج الولايات المتحدة الأمريكية تحصل على هذا الاعتماد.وأعرب معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي عن شكره لسمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على رعايته , ولصاحب السمو الملكي سمو محافظ جدة على دعمه ورعايته الدائمة لفعاليات الجامعة , ولسمو الأمير سعود بن جلوي على تشريفه هذا الحدث الذي يرسخ مكانة المملكة وجامعة الملك عبدالعزيز، مؤكداً أن هدف هذه اللقاءات العلمية هو الإثراء المعرفي في مجال التخصص بكل ما هو جديد، من خلال طرح أحدث الأبحاث، والمستجدات التقنية، إلى جانب عرض أحدث الأجهزة، وإبراز طرق تنمية قدرات العاملين وتطوير أدائهم، واستقطاب الكفاءات من الخبرات المحلية والعالمية للمشاركة في هذه اللقاءات وتبادل الخبرات، وعقد ورش عمل فاعلة.وتستمر فعاليات المؤتمر أربعة أيام , إلى جانب المعرض المصاحب الذي افتتحه سمو وكيل محافظة جدة اليوم الذي اشتمل على (٢٨) جناحاً لشركات متخصصة في طب الأسنان ، مستمعًا سموه إلى شرحٍ عن أحدث الأجهزة لطب وجراحة الأسنان والشركات الوطنية المشاركة في المعرض , فيما شاهد سموه والحضور فيلماً وثائقياً تضمن أهم الإنجازات التي حصلت عليها كلية طب الأسنان ومستشفى الأسنان الجامعي منذ إنشائهما.كما شهد سمو وكيل محافظة جدة توقيع عدة اتفاقيات تعاون على هامش المؤتمر , بين إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة جدة والمؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية والجمعية الخيرية النسائية الاولى بجدة.وفي ختام الحفل كرم سموه الجهات المشاركة والرعاة ، كما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.وسيصاحب المؤتمر عدة جلسات ومحاضرات في مختلف تخصصات طب الأسنان ، من خلال متحدثين عالميين لنقل خبراتهم ومتحدثين محليين بارزين لتوضيح مدى التطور والكفاءة التي وصلت إليها المملكة العربية السعودية في هذا المجال و أبرز تحديات التخصص في مجتمعنا, فيما يتضمن المؤتمر مجموعة من الندوات التي تتطرق للعديد من المسائل التي تهم الممارس الصحي وممارس صحة الفم والأسنان كالتوعية بحقوق المريض وحقوق الممارس الصحي، ومجالات عمل خريج طب الأسنان وريادة الأعمال، وتسخير التقنية الحديثة في طب الأسنان والعديد من القضايا الأخرى.وسيعقد خلال المؤتمر أول هاكثون في براءات الاختراع في مجال طب الأسنان، كما سيتم عقد اجتماع لجنة عمداء كليات طب الأسنان في المملكة واستضافة أبرز الشخصيات وصناع القرار فيما يخص صحة الفم والأسنان.// انتهى //17:46ت م0206

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.