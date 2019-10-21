السعودية اليوم / محافظ القريات يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمحافظة



سكاكا 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس

استقبل محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر في مقر المحافظة اليوم, مدير مكافحة المخدرات بالمحافظة النقيب عيسى الصبحي المعيّن حديثاً بالمنطقة.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الأمور المتعلقة بقضايا المخدرات وأضرارها على المجتمع.

وأكد المحافظ ضرورة تكثيف الجهود لمحاربة هذه الآفة وسبل الوقاية منها.

// انتهى //

17:43ت م

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