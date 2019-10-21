السعودية اليوم / بلدية محافظة الجبيل تطلق حملة لرفع الأنقاض ومخلفات البناء



الجبيل 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس

أطلقت بلدية محافظة الجبيل حملة نظافة موسعة في جميع أحياء المحافظة والتي تهدف إلى رفع الأنقاض ومخلفات البناء والمشاريع ومعالجة التشوه البصري في المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش، أن الحملة تأتي في سياق الخطة التي وضعتها البلدية والمجلس البلدي بهدف الإرتقاء بمستوى النظافة العامة والوعي البيئي والقضاء على ظاهرة الرمي العشوائي لأنقاض البناء ومخلفات المشاريع بين الأحياء السكنية والتخلص منها بالطرق السليمة، بما يسهم في الحفاظ على نظافة المدينة، مبيناً إلى أنه تم رفع 2414 متر مكعب مخلفات مجهولة المصدر من الأحياء السكنية.

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17:25ت م

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