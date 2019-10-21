جموع غفيرة تشيع الشهيد دغريري في جازان

2019-10-21

متابعات الخليج 365 – واس

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أدى وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ عقب صلاة عصر اليوم, بجامع الوابل بقرية قائم البيطارية التابعة لمحافظة أحد المسارحة, صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي عبدالرحمن بن حسين علي دغريري ، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي أستشهد بالحد الجنوبي في منطقة جازان دفاعًا عن دينه ووطنه.

وعَقِب الصلاة نقل وكيل إمارة منطقة جازان، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لوالد وذوي الشهيد, كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم أعرب والد وذوو الشهيد دغريري، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده, مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة, سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.

وأدى الصلاة مع وكيل إمارة جازان ، محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي, وعدد من المسؤولين والمشايخ والأهالي.







