نائب أمير جازان يتقدم مشيعي الشهيد مجممي

2019-10-21

متابعات الخليج 365 – واس

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان, وجموع المصلين, بعد صلاة عصر اليوم بجامع التقوى بمحافظة ابوعريش, صلاة الميت على الشهيد رئيس رقباء محمد بن حسن مجممي – رحمه الله – أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي في منطقة جازان.

وعقب الصلاة تلقى سموه التعازي من جموع المصلين في شهيد الواجب.

ونقل سمو نائب أمير منطقة جازان, تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لوالد وأسرة الشهيد مجممي، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم أعرب والد وذوو الشهيد، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه تجاه دينه ووطنه, مؤكدين بذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدى الصلاة مع سمو نائب أمير المنطقة , وكيل محافظة أبو عريش حسن بن محمد الحكمي, ورئيس مركز وادي جازان مصطفى بن علي قحل, وعدد من المسؤولين, ومشايخ وأهالي محافظة أبو عريش.







