سوق الأسهم يخسر 20.85 نقطة عند الإغلاق

2019-10-21

متابعات الخليج 365 – واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 20.85 نقطة ليقفل عند مستوى 7764.09 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 95 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات عناية, وأمانة للتأمين، والأهلية، والدريس، وساب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ينساب، وأسمنت تبوك، والرياض، وصناعة الورق، والأبحاث والتسويق فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 3.56% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وزين السعودية، وكيان السعودية، ودار الأركان، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, والإنماء، وسابك، وزين السعودية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 78.06 نقطة ليقفل عند مستوى 3742.43 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.1 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 417 صفقة.