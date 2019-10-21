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الجبير في لندن: ليس هناك أي وساطة مع إيران ولدينا أدلة على تورطها بهجمات أرامكو
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن إيران لا تحترم سيادة الدول ولا تحترم القانون الدولي.
وقال الجبير في كلمة له أمام عدد من الصحفيين في لندن: مقتنعون من خلال الأدلة الموجودة لدينا بتورط إيران في هجمات أرامكو التي وقعت الشهر الماضي.
وتابع الجبير إن لوم دول الاتحاد الأوروبي لإيران على مهاجمة منشآت أرامكو هو موقف صحيح.
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