2019-10-21

الجبير في لندن: ليس هناك أي وساطة مع إيران ولدينا أدلة على تورطها بهجمات أرامكو

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن إيران لا تحترم سيادة الدول ولا تحترم القانون الدولي.

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وقال الجبير في كلمة له أمام عدد من الصحفيين في لندن: مقتنعون من خلال الأدلة الموجودة لدينا بتورط إيران في هجمات أرامكو التي وقعت الشهر الماضي.

وتابع الجبير إن لوم دول الاتحاد الأوروبي لإيران على مهاجمة منشآت أرامكو هو موقف صحيح.