افتتاح مؤتمر جامعة الملك عبدالعزيز العالمي الخامس لطب الأسنان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، ونيابة عن الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، افتتح الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، وكيل محافظة جدة اليوم الاثنين، بفندق الريتز كارلتون "مؤتمر جامعة الملك عبدالعزيز العالمي الخامس لطب الأسنان"، والذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بكلية طب الأسنان ومستشفى الأسنان الجامعي، بحضور الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز، والذي يستمر لمدة 4 أيام.

وفور وصوله افتتح المعرض المصاحب الذي اشتمل على 28 جناحا لشركات متخصصة في طب الأسنان، كما تجول في المعرض، حيث استمع إلى شرح عن أحدث الأجهزة لطب وجراحة الأسنان والشركات الوطنية المشاركة في المعرض، كما اطلع على الملصقات المشاركة في المؤتمر.

هذا وبعد أن أخذ مكانه في الحفل بدء بالقرآن الكريم، عقب ذلك ألقى عميد كلية طب الأسنان بجامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالغني بن إبراهيم ميره كلمة، أكد خلالها أن المؤتمر يعد من أكبر المؤتمرات لطب الأسنان في المنطقة، ويقام كل 4 سنوات، ويستقبل أكثر من 2000 ممارس وممارسة في مجال طب الأسنان، مشيرا إلى أن شعار المؤتمر لهذا العام هو "التميز في التعليم والابتكار والعناية بالمرضى" تماشيا مع رؤية 2030 ورؤية الجامعة، ويأتي متزامنا مع حصول كلية طب الأسنان على الاعتماد الأكاديمي الأمريكي من هيئة اعتماد برامج طب الأسنان الأمريكية (كودا)، كأول كلية في العالم من خارج الولايات المتحدة الأمريكية تحصل على هذا الاعتماد.

ثم شاهد والحضور فيلما وثائقيا تضمن أهم الإنجازات التي حصلت عليها كلية طب الأسنان ومستشفى الأسنان الجامعي منذ إنشائهما.

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بعدها ألقى الدكتور اليوبي كلمة شكر فيها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على رعايته، ومحافظ جدة على دعمه ورعايته الدائمة لفعاليات الجامعة والأمير سعود بن جلوي على تشريفه لهذا الحدث المهم، والذي يرسخ مكانة المملكة وجامعة الملك عبدالعزيز، مؤكدا أن هدف هذه اللقاءات العلمية هو الإثراء المعرفي في مجال التخصص بكل ما هو جديد، من خلال طرح أحدث الأبحاث، والمستجدات التقنية، وعرض أحدث الأجهزة، وإبراز طرق تنمية قدرات العاملين وتطوير أدائهم، إلى جانب استقطاب الكفاءات من الخبرات المحلية والعالمية للمشاركة في هذه اللقاءات وتبادل الخبرات، وعقد ورش عمل فاعلة.

كما شهد توقيع اتفاقيات تعاون عدة على هامش المؤتمر لجامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة بكلية طب الأسنان مع كل من: إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة جدة والمؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية والجمعية الخيرية النسائية الأولى بجدة.

وفي ختام الحفل كرم الجهات المشاركة والرعاة، كما تسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة.

هذا وسيصاحب المؤتمر جلسات ومحاضرات عدة في مختلف تخصصات طب الأسنان، من خلال متحدثين عالميين لنقل خبراتهم، ومتحدثين محليين بارزين لتوضيح مدى التطور والكفاءة التي وصلت إليها المملكة العربية السعودية في هذا المجال، وأبرز تحديات التخصص في مجتمعنا.

كما يتضمن المؤتمر مجموعة من الندوات التي تتطرق لعدد من المسائل التي تهم الممارس الصحي وممارس صحة الفم والأسنان، كالتوعية بحقوق المريض وحقوق الممارس الصحي، ومجالات عمل خريج طب الأسنان وريادة الأعمال، وتسخير التقنية الحديثة في طب الأسنان وعدد من القضايا الأخرى.

وسيعقد خلال هذا المؤتمر أول هاكثون في براءات الاختراع في مجال طب الأسنان، كما سيعقد اجتماع لجنة عمداء كليات طب الأسنان في المملكة، واستضافة أبرز الشخصيات وصناع القرار فيما يخص صحة الفم والأسنان.