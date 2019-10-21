، الجموع تشيع الشهيد رئيس الرقباء "البقمي" في "تربة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قائد معهد سلاح التموين ينقل تعازي القيادة إلى ذويه

أدّت جموع المصلين في محافظة تربة، عقب صلاة عصر اليوم، صلاة الميت على شهيد الواجب رئيس الرقباء فهد بن غازي بن فراج المرزوقي البقمي، الذي استشهد خلال دفاعه عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

واستشهد الفقيد، يوم أمس، أثناء أداء مهام عمله وهو يدافع عن تراب الوطن على الحد الجنوبي، بعد إصابتين تعرض لهما في أوقات سابقة، وعاد بكل إصرار وعزيمة للالتحاق بزملائه.

ونقل قائد معهد سلاح التموين اللواء دخيل بن غلاب الجبرين المطيري، ورئيس لجنة الشهداء والمصابين بقيادة منطقة الطائف العسكرية، العميد مسفر الشهراني، وعدد من ضباط القوات المسلحة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لذوي الشهيد.

وكان جثمان الشهيد فهد غازي البقمي، قد وصل ظهر اليوم لمطار الطائف وكان في استقباله عدد من المسؤولين بقيادة منطقة الطائف العسكرية وذوو الشهيد.

وأكدت أسرة وأقارب الشهيد أنهم مستعدون للذود عن وطنهم ومقدساتهم وقيادتهم في أي لحظة، والوقوف أمام أي معتدٍ يحاول المساس بتراب هذا الوطن.

محافظة تربة الحد الجنوبي