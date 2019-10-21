، "عقيلان" مديرًا لشرطة حائل ،

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، قرارًا بتكليف نائب مدير شرطة منطقة حائل، اللواء الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي، مديرًا لشرطة حائل، خلفًا للواء عثمان ناصر المحيميد، الذي أُحيل للتقاعد.

"الخليج 365" تبارك للواء "العتيبي" الثقة، وتسأل الله له التوفيق، وتتقدم بالشكر والتقدير للواء "المحيميد" على جهوده التي بذلها طوال خدمته العسكرية في خدمة هذا الوطن الغالي.شرطة حائل مدير الأمن العام