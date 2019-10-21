، هكذا احتفت.. عام يفصل الإمارات عن حدثها العالمي الأروع "إكسبو20 دبي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - 100 فنان يبدعون بين برج خليفة واللوفر.. 25 مليون زيارة متوقعة والدعوة عامة

احتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء أمس، بمناسبة "سنة لننطلق" إلى "إكسبو 2020 دبي" بفعاليات مبهرة في الإمارات السبع، جسّدت بعضاً من ملامح ما سيشهده الحدث الأروع في العالم.

وتألقت النجمة العالمية ماريا كاري ونجم العرب حسين الجسمي، سفير إكسبو 2020 دبي، في الاحتفالات التي أقيمت في حديقة البرج في وسط مدينة دبي على مدى ساعة قدّما خلالها أروع ما لديهما للجماهير التي احتشدت للمشاركة في هذه المناسبة.

الأنظار إلى برج خليفة

وتحولت جميع الأنظار إلى برج خليفة بحلول الساعة الثامنة والثلث مساءً؛ لمشاهدة عرض الضوء والألعاب النارية التي انطلقت إيذاناً بالعد التنازلي للسنة الأخيرة السابقة على انطلاق إكسبو 2020 دبي، الحدث الأضخم على الإطلاق في العالم العربي، والذي سيقام على مدى 173 يوماً مليئة بالإلهام والابتكار والمرح لجميع أفراد الأسرة.

"اللوفر" واحتفالات تعم

وأقيمت فعاليات متميزة أيضاً بالتزامن مع احتفالات دبي من الساعة الخامسة إلى العاشرة مساء في الإمارات الست الأخرى؛ حيث أقيمت الاحتفالات في متحف اللوفر أبوظبي، وواجهة المجاز المائية في الشارقة، ومتحف عجمان، وكورنيش أم القيوين، وكورنيش القواسم في رأس الخيمة، وقلعة الفجيرة.

وبينت احتفالات الإمارات السبع مدى فخر الناس وحماسهم المتزايد لهذا الحدث، في الوقت الذي يجري فيه العمل على قدم وساق للتحضير لاستضافة أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

فعاليات مجانية

وشهدت الاحتفالات أجواء مناسبة لجميع أفراد العائلة؛ حيث شارك في إحيائها عدد كبير من الموسيقيين والرسامين والشعراء والشخصيات البارزة في المحافل الثقافية المزدهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم تخصيص أماكن رحبة لتقديم الأطعمة والمشروبات وعرض الأعمال الفنية، بالإضافة إلى تخصيص مناطق للأطفال، وبث الفعاليات الرئيسية على الهواء مباشرة من دبي، وغير ذلك الكثير، وكان حضور جميع الفعاليات بالمجان.

إلى المحطة الأهم

وقال المدير التنفيذي لمكتب "إكسبو 2020 دبي" نجيب محمد العلي: "كانت احتفالات اليوم في كل إمارات الدولة تعبيراً واضحاً عن شعار "كن معنا"، وهو شعار الحملة التي أطلقناها الأسبوع الماضي، ففي هذه الليلة، قدمنا لدولة الإمارات وللعالم بأسره لمحة عما سيقدمه إكسبو 2020 دبي بعد 12 شهراً من الآن، وتجلى عملياً ما سيشكل للجميع حافزاً كي يكونوا معنا في محطة بالغة الأهمية من تاريخنا".

وتابع: "أضافت مشاركة نجمة بوليوود، الممثلة والمغنية شرادا كابور، المزيد من التألق للحفل الذي أقيم في حديقة البرج، وقدم خمسة موسيقيين يمثلون أساليب وأنماطاً فنية متنوعة، يقيمون في دولة الإمارات، أغنية ألفوها خصيصاً للاحتفال بمناسبة "سنة لننطلق"، وستعرض ثمرة هذا التعاون في فيلم وثائقي بعنوان "لقاءات موسيقية" سيتم كشف النقاب عنه قريباً".

100 فنان من 26 دولة

وشهدت الإمارات السبع استعراضات فنية شارك فيها مائة فنان من 26 جنسية مختلفة؛ حيث سلطت تلك الاحتفالات الضوء على المواهب الكثيرة التي تزخر بها دولة الإمارات العربية المتحدة وما تتميز به من حداثة وتنوع ثقافي ثري، فضلا عن جاذبية "إكسبو 2020 دبي" كحدث دولي يستقطب اهتمام الجميع من كل أنحاء العالم.

قوارير الـ98%

وفي إطار جهود تحقيق الاستدامة، وهي أحد الموضوعات الفرعية الثلاثة لـ"إكسبو 2020 دبي"، جرى توفير مياه الشرب للجمهور ومقدمي الفقرات وفريق العمل بالمجان، بالإضافة إلى قوارير مصنوعة من الورق قابلة للتحلل بنسبة 98%، وساهم هذا في الاستغناء عن استخدام 100 ألف زجاجة بلاستيكية خلال الاحتفالات؛ وذلك في إطار مبادرة "وفر المياه"، وهي ثمرة تعاون بين "إكسبو 2020 دبي" ومؤسسة سقيا الإمارات.

نحو مستقبل أفضل

وسيقام "إكسبو 2020 دبي" بمشاركة 192 بلدًا، ومن المتوقع أن يشهد 25 مليون زيارة، ويشمل الحدث الدولي عرض أفضل ما في العالم من إبداعات وابتكارات وتقنية وثقافة وفنون وعمارة وغير ذلك الكثير، بالإضافة إلى التعرف على استكشاف الوسائل التي يمكن للإنسانية أن تشكل بها ملامح مستقبل أفضل من خلال شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل".

دعوة للانضمام

وتتجدد الدعوة للانضمام إلى "إكسبو 2020 دبي" من خلال عدد متنوع من الخيارات، بداية من المشروعات الرائدة في إكسبو لايف، والتي تساعد المجتمعات حول العالم في حل قضاياها الملحة، ووصولاً إلى برنامج المتطوعين الذي سيشارك فيه 30 ألفاً من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين فيها ليكونوا واجهة إكسبو الدولي المقبل.

الحدث العالمي الأروع

ويجري الإعلان باستمرار عن المزيد من التفاصيل حول الحدث الأروع في العالم؛ حيث يمكن الاطلاع دائماً من خلال زيارة الموقع الإلكتروني expo2020dubai.com، أو متابعة أي من قنوات التواصل الاجتماعي التابعة لـ"إكسبو 2020 دبي".

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الإمارات العربية المتحدة إكسبو 2020 دبي حديقة البرج