، للمرة الثانية.. تأجيل زيارة وزير النقل للباحة وتدشين مشاريع الطرق ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأهالي كانوا يستعدون لطرح ملفات ساخنة وعاجلة عليه

تذمر أهالي الباحة من تأجيل زيارة وزير النقل نبيل العامودي، للمرة الثانية زيارته للباحة، فيما أعلنت إمارة الباحة تأجيل تدشين أمير المنطقة لـ14 مشروعاً للطرق، والتي كانت مقررة اليوم بحضور وزير النقل، الذي حمل غيابه اليوم علامات استفهام كبيرة لدى أهالي المنطقة، حول اهتمام الوزارة بمنطقة الباحة.

وكان أهالي الباحة قد ابتهجوا بإعلان زيارة الوزير؛ لتقديم طلباتهم لعلها تُسهم في تقليل أعداد الضحايا على طرقات الباحة، نتيجة الحوادث المرورية.

وقال المواطن فيصل الغامدي: "كان لدينا أمل في لقاء الوزير؛ لتقديم طلبات إنهاء تعثر ازدواجية طريق المخواة- العرضيات، وعقبات غامد الزناد، والطرق المتهالكة في تهامة الباحة التي يبقى الأهالي محتجزين مع كل موسم ممطر تتعطل مصالحهم، ويتغيبون أبناءهم عن المدارس".

وأضاف أحمد غرم الله: "إنهاء مشكلة الطريق الدائري كانت ضمن مطالبنا التي تأخرت كثيراً لسنواتٍ، حتى أصبح ضمن أحلامنا الوردية، كما أن ازدواجية طريق الباحة المندق هاجس يؤرق سالكي الطريق، الذي لا يتناسب مع الكثافة المرورية ومكانته السياحية كذلك، وإحصائيات الحوادث المميتة أكبر دليل على الحاجة الملحة لإنهاء هذا الطريق القاتل الذي ينزف بالدماء بغزارة".

وقال المواطن عبدالله الحلي: "الحوادث على طريق العقيق- الباحة أصبحت حديث المجالس، كنا نأمل طرح هذا الملف الدموي على وزير النقل، ولكنه غاب عن المشهد للمرة الثانية، ولكن عسى أن تكون زيارته تعويضاً حقيقياً عن هذا الانتظار، وأن تُعطى الباحة الوقت الكافي لزيارة الوزير؛ لمعاينة طرقات الباحة بالعين المجردة على أرض الواقع".

وكانت إمارة الباحة قد أعلنت على حسابها الرسمي، أن أمير منطقة الباحة حسام بن سعود، وبحضور وزير النقل نبيل العامودي، سيقومون بافتتاح ‏14 مشروعاً للطرق بالباحة بقيمة إجمالية بلغت نحو (993.778.621.90) ريالاً، بقاعة الحسام للمؤتمرات والاحتفالات بالباحة، لتعود اليوم معلنةً تأجيل تدشين مشاريع وزارة النقل بمنطقة الباحة لوقت لاحق.

فيما استقبل أمير منطقة الباحة حسام بن سعود بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم، نائب وزير النقل لشؤون الطرق بدر بن عبدالله الدلامي.

وفي بداية اللقاء نوه أمير منطقة الباحة، بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهماالله- لجميع المشاريع الخِدْمية بكل مناطق المملكة ومنها منطقة الباحة، معرباً عن شكره للقيادة الحكيمة، ولمعالي وزير النقل وللقائمين على مشاريع النقل بالمنطقة.

واستمع سموه إلى شرح من "الدلامي" عن سير عمل في مشاريع الطرق في منطقة الباحة، وما وصل إليه بعضها من نسبة الإنجاز.

وبحث أمير منطقة الباحة، أبرز المعوقات والحلول المطروحة لعدد من المشاريع وسبل تنفيذها وإنجازها، حاثاً على سرعة إنجاز مشاريع الطرق بالمنطقة، لما تمثله من أهمية لأهالي الباحة وزوارها، مؤكداً أنه لا تهاون في متابعة وإنجاز مشاريع المنطقة الخدمية التي تعود على الوطن والمواطن بالفائدة.

وأشار نائب وزير النقل أن بعض المشاريع، جارٍ العمل على تحسينها، معرباً عن بالغ شكره وامتنانه لأمير المنطقة على استقباله ومتابعته المستمرة لمشاريع الوزارة بالمنطقة، والاستماع إلى توجيهاته السديدة.

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