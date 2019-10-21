، "الوهيبي": تطوير لائحة تقويم الطالب خطوة مهمة لتحسين نواتج التعليم ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن القرار جاء بعد سلسلة من إجراءات العمل المدروسة من قبل الوزارة

رحبت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض بصدور قرار الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم بتطوير المادة الخامسة من لائحة تقويم الطالب للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، بما يضمن نواتج أفضل للتعلم، ورفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.

وقال المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، إن تطوير لائحة تقويم الطالب خطوة مهمة في تحسين نواتج التعلم، وبما يعكس اهتمام وزارة التعليم به وسعيها إلى أن يكون أساس التعليم راسخ الأساس، متين البناء.

وأضاف الوهيبي أن صدور هذا القرار جاء من خلال سلسلة من إجراءات العمل المدروسة، بدءًا من لقاء مديري التعليم، وتلقي آراء الخبراء، وعقد الاجتماعات وورش العمل مع الإدارات التعليمية، وإشراك مديري المكاتب التعليم والمشرفين وقادة المدارس والمعلمين في القرار".

من جانبهما، أكد مساعد المدير العام للشؤون التعليمية للبنين عبدالله بن سعد الغنام، والدكتور مساعد المدير العام للشؤون المدرسية حمدان بن مانع العمري، أن تطوير لائحة تقويم الطالب سيرفع مستوى وعي الطلاب في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بالاعتماد على أنفسهم في المراحل اللاحقة، وإيقاف نزف تدني مستوى التعليم عند كثير من الطلاب والطالبات.

كما أعربت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية فتح العرفج عن شكرها لوزير التعليم على اعتماده تطوير لائحة تقويم الطالب، مؤكدة أن ذلك سيسهم في زيادة تحصيل الطلاب والطالبات والذي سيعزز إيجابًا من نواتج التعلم والذي تسعى له وزارة التعليم .

من جهة أخرى، قال، مدير مدارس دار الصفوة عبدالغني بن حسن العمري، وولي أمر: "قرار معالي الوزير خطوة في طريق إنتاج جيل أفضل، فمخرجات التقويم المستمر خلال العقود الثلاثة الماضية لم تكن في مستوى الطموح، حيث عانى منها معلمو المرحلة الثانوية – تحديدًا -، ما انعكس على الجامعات وسوق العمل"، مشيرًا إلى أن عودة الاختبارات التحريرية لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة ستعيد هيبة التعليم وترفع مستوى الطلاب، وتزيد وعي أولياء الأمور بالإسهام في إعداد الجيل القادم إعدادًا عاليًا يليق بما وصلت إليه المملكة من تقدم في جميع المجالات أساسها ولبنتها التعليم.

الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض وزير التعليم لائحة تقويم الطالب للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة