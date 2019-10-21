، نائب أمير جازان والجموع يؤدون صلاة الميت على الشهيد "مجممي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي

أدى نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز, وجموع المصلين, بعد صلاة عصر اليوم بجامع التقوى بمحافظة ابوعريش, صلاة الميت على الشهيد رئيس رقباء محمد بن حسن مجممي - رحمه الله - أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي في منطقة جازان.

وعقب الصلاة تلقى الأمير محمد بن عبدالعزيز التعازي من جموع المصلين في شهيد الواجب، كما نقل تعازي القيادة لوالد وأسرة الشهيد مجممي، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم أعرب والد وذوو الشهيد، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه تجاه دينه ووطنه, مؤكدين بذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

نائب أمير جازان ابوعريش