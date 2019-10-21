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أطلقت جمعية البر في المنطقة الشرقية، الإثنين، مبادرة المنح الدراسية الجامعية.
جاء ذلك، بحضور مدير الجامعة العربية المفتوحة بالسعودية الداعم التعليمي للمبادرة، الدكتور علي بن محمد الشهراني، ورئيس مجموعة الخالدي حمود بن مبارك الخالدي، الراعي الاستراتيجي.
وتأتي هذه المبادرة ضمن الأهداف الاستراتيجية المشتركة بين الأطراف، من منطلق تبنيها للحلول المبتكرة؛ لتعزيز التنمية المستدامة للفئات المحتاجة، من خلال إطلاق المبادرات والبرامج، وتهدف لتقديم 26 منحة تعليمية في المرحلة الأولى حتى 50 منحة.
جمعية البر المنطقة الشرقية الجامعة العربية المفتوحة
21 أكتوبر 2019 - 22 صفر 1441 04:47 PM
بدعم من الجامعة العربية المفتوحةجمعية البر في الشرقية تطلق مبادرة المنح الدراسية
أطلقت جمعية البر في المنطقة الشرقية، الإثنين، مبادرة المنح الدراسية الجامعية.
جاء ذلك، بحضور مدير الجامعة العربية المفتوحة بالسعودية الداعم التعليمي للمبادرة، الدكتور علي بن محمد الشهراني، ورئيس مجموعة الخالدي حمود بن مبارك الخالدي، الراعي الاستراتيجي.
وتأتي هذه المبادرة ضمن الأهداف الاستراتيجية المشتركة بين الأطراف، من منطلق تبنيها للحلول المبتكرة؛ لتعزيز التنمية المستدامة للفئات المحتاجة، من خلال إطلاق المبادرات والبرامج، وتهدف لتقديم 26 منحة تعليمية في المرحلة الأولى حتى 50 منحة.
، جمعية البر في الشرقية تطلق مبادرة المنح الدراسية ،
المصدر : الخليج 365
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